Сетевое ЗУ Deppa 1A черный
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Код товара: 46647
Производитель: Deppa
Гарантия: 12 мес.
600₽
7
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- micro USB
- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Длина кабеля, м
- 1
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