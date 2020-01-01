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Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20EWEUGRU белый

Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20EWEUGRU белый

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Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20EWEUGRU белый
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Код товара: 46526
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
мало
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1 990₽
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Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Количество USB
1
Максимальная сила тока, A
2
Цвет
белый
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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