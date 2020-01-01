Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный
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Код товара: 46525
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
31 декабря
31 декабря
1 150₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Цвет
- черный
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