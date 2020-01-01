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Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный

Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный

0 отзывов
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Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный
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Код товара: 46525
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
31 декабря
31 декабря
1 150₽
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Тип зарядного устройства
Автомобильное ЗУ
Тип разъема для зарядки
microUSB
Количество USB
1
Максимальная сила тока, A
2
Цвет
черный
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31 декабря
31 декабря
1 150₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа