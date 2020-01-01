Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger серебристый
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Код товара: 22667
Производитель: Xiaomi
мало
мало
1 200₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
- Дополнительная информация
- Внешний цельнометаллический корпус/ Dual USB порт/поддержка технологии быстрой подзарядки
- Цвет
- серебристый
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