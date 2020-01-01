Набор СЗУ и АЗУ Deppa черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 21693
Производитель: Deppa
31 декабря
31 декабря
990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип зарядного устройства
- Набор СЗУ и АЗУ
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Цвет
- черный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.