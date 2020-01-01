Сетевое ЗУ Apple (MD813ZM/A) белый
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Код товара: 20963
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 700₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Дополнительная информация
- Cетевое зарядное устройство Apple USB Power Adapter MD813ZM/A для зарядки от электросети Apple iPod и iPhone.
- Цвет
- белый
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