Сетевое ЗУ ADAM elements elements OMNIA черный

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Сетевое ЗУ ADAM elements elements OMNIA черный

Наведите на фотографию для увеличения
Сетевое ЗУ ADAM elements elements OMNIA черный
Сетевое ЗУ ADAM elements elements OMNIA черный
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 185756
Производитель: ADAM elements
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
спросить
4 500₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 350 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2P-L01 черный
4 800₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 440₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2P-L01 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
4 300₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 290₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Samsung EP-T6530N черный
4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 350₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Samsung EP-T6530N черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan100 черный
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan100 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan66 черный
3 650₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 100₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan66 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker PowerPort 60W A6 A2123 черный
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Anker PowerPort 60W A6 A2123 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker Nano Pro A2038 белый
3 790₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 140₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Anker Nano Pro A2038 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker PowerPort+ Atom III синий
4 790₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 440₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Anker PowerPort+ Atom III синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
54
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA TravelHub Gan100 черный
4 500₽
54
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 350₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ EnergEA TravelHub Gan100 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGP090202 белый
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Baseus CCGP090202 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGP090201 черный
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Baseus CCGP090201 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus GaN2 Pro CCGAN2P-L02 белый
3 990₽
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Baseus GaN2 Pro CCGAN2P-L02 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Ampcharge Gan65 черный
3 800₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 140₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ EnergEA Ampcharge Gan65 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker PowerPort Speed 5 63W A2054 черный
4 400₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 320₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Anker PowerPort Speed 5 63W A2054 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ uBear Motion белый
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ uBear Motion белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ VLP G-Charge белый
5 290₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 590₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ VLP G-Charge белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ EnergEA MagDrive 15W Air/Dash Gunmetal черный
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Автомобильное ЗУ EnergEA MagDrive 15W Air/Dash Gunmetal черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ EnergEA MagDrive 15W Cup holder/Air Gunmetal черный
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Автомобильное ЗУ EnergEA MagDrive 15W Cup holder/Air Gunmetal черный
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2P-L01 черный
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2P-L01 черный
4 800₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
4 300₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
3 600₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Samsung EP-T6530N черный
Сетевое ЗУ Samsung EP-T6530N черный
4 490₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan100 черный
Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan100 черный
3 990₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB, USB Type-C
Цвет
черный
Количество USB
3
Максимальная сила тока, A
2.4
Мощность зарядки, Вт
65
Длина кабеля, м
2
Напряжение на выходе
20
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
4 500₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 350 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?