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Сетевое ЗУ ADAM elements elements OMNIA черный
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Код товара: 185756
Производитель: ADAM elements
Гарантия: 15 дн.
4 500₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB, USB Type-C
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 3
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
- Мощность зарядки, Вт
- 65
- Длина кабеля, м
- 2
- Напряжение на выходе
- 20
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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