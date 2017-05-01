в рассрочку
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 184620
Производитель: Native Union
Гарантия: 15 дн.
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
сегодня
Нашли дешевле?
Похожие товары
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
3 590₽
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
3 490₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B02 белый
2 950₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный
2 900₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
4 300₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
3 600₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB
- Цвет
- синий
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3.1
- Мощность зарядки, Вт
- 15.5
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- нет
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.