Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий

Наведите на фотографию для увеличения
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 184620
Производитель: Native Union
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
спросить
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 080 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
3 590₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B02 белый
2 950₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B02 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный
2 900₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
4 300₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 290₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Bazic GoPort Gan65, белый
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Bazic GoPort Gan65, белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Samsung EP-T4510 черный
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
990₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Samsung EP-T4510 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan100 черный
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan100 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan66 черный
3 650₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 100₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan66 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker PowerPort 60W A6 A2123 черный
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Anker PowerPort 60W A6 A2123 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker Nano Pro A2038 белый
3 790₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 140₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Anker Nano Pro A2038 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker PowerPort III Pod A2712 (A2712H2 1) белый
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker PowerPort III Pod A2712 (A2712H2 1) белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Xiaomi Charging Combo белый
3 590₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 080₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Xiaomi Charging Combo белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Anker PowerPort Nano II серый
3 300₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
990₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Anker PowerPort Nano II серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGP090202 белый
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Baseus CCGP090202 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGP090201 черный
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Baseus CCGP090201 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus GaN2 Pro CCGAN2P-L02 белый
3 990₽
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Сетевое ЗУ Baseus GaN2 Pro CCGAN2P-L02 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ uBear Wall charger Pulse Dual 30W белый
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ uBear Wall charger Pulse Dual 30W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ uBear Wall charger Pulse 30W белый
2 950₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ uBear Wall charger Pulse 30W белый
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
3 590₽
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
3 490₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B02 белый
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B02 белый
2 950₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный
2 900₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
4 300₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
3 600₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB
Цвет
синий
Количество USB
2
Максимальная сила тока, A
3.1
Мощность зарядки, Вт
15.5
Напряжение на выходе
5 В
Быстрая зарядка
нет
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 080 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?