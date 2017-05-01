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Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
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Код товара: 182508
Производитель: Uniq
Гарантия: 15 дн.
4 300₽
51
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C, USB
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 3
- Максимальная сила тока, A
- 3.25
- Мощность зарядки, Вт
- 66
- Напряжение на выходе
- 240 В
- Быстрая зарядка
- есть
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