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Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый

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Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Сетевое ЗУ Uniq Verge Pro Gan66 2 USB-C +USB-A белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 182508
Производитель: Uniq
Гарантия: 15 дн.
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4 300₽
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Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
3 590₽
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Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2P-L01 черный
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Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
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Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
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Сетевое ЗУ Samsung EP-T6530N черный
4 490₽
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1 350₽

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Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan100 черный
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Сетевое ЗУ EnergEA Travelite Gan66 черный
3 650₽
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Сетевое ЗУ Anker PowerPort 60W A6 A2123 черный
3 600₽
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Сетевое ЗУ Anker Nano Pro A2038 белый
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Сетевое ЗУ Anker PowerPort+ Atom III синий
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Сетевое ЗУ Anker PowerPort+ Atom III синий
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Сетевое ЗУ Xiaomi Charging Combo белый
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Сетевое ЗУ Xiaomi Charging Combo белый
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Сетевое ЗУ EnergEA TravelHub Gan100 черный
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Сетевое ЗУ EnergEA TravelHub Gan100 черный
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Сетевое ЗУ Baseus CCGP090202 белый
3 900₽
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Сетевое ЗУ Baseus CCGP090201 черный
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Сетевое ЗУ Baseus GaN2 Pro CCGAN2P-L02 белый
3 990₽
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1 200₽

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Сетевое ЗУ Baseus GaN2 Pro CCGAN2P-L02 белый
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Блок питания Apple 30W USB-C Power Adapter
3 490₽
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1 050₽

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Блок питания Apple 30W USB-C Power Adapter
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Сетевое ЗУ EnergEA Ampcharge Gan65 черный
3 800₽
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1 140₽

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Сетевое ЗУ EnergEA Ampcharge Gan65 черный
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Сетевое ЗУ Anker PowerPort Speed 5 63W A2054 черный
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Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
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Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2P-L01 черный
4 800₽
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Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
3 600₽
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Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL серый
3 600₽
Сетевое ЗУ ADAM elements elements OMNIA черный
Сетевое ЗУ ADAM elements elements OMNIA черный
4 500₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB Type-C, USB
Цвет
белый
Количество USB
3
Максимальная сила тока, A
3.25
Мощность зарядки, Вт
66
Напряжение на выходе
240 В
Быстрая зарядка
есть
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4 300₽
51
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 1 290 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?