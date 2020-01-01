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Сетевое ЗУ Baseus CCSUP-B03 синий

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Сетевое ЗУ Baseus CCSUP-B03 синий
Сетевое ЗУ Baseus CCSUP-B03 синий
Сетевое ЗУ Baseus CCSUP-B03 синий
Сетевое ЗУ Baseus CCSUP-B03 синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 175669
Производитель: Baseus
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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1 200₽
14
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Автомобильное ЗУ Baseus Grain белый
Автомобильное ЗУ Baseus Grain белый
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Сетевое ЗУ Baseus Charging белый
Сетевое ЗУ Baseus Charging белый
990₽
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Автомобильное ЗУ Baseus Grain Car Charger 3.1A dual-USB черный
Автомобильное ЗУ Baseus Grain Car Charger 3.1A dual-USB черный
990₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Цвет
синий
Количество USB
1
Максимальная сила тока, A
3
Мощность зарядки, Вт
20
Напряжение на выходе
15 В
Быстрая зарядка
есть
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1 200₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа