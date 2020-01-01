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Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный

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Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B01 черный
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 175653
Производитель: Baseus
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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2 900₽
34
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Сетевое ЗУ uBear Wall Charger Select Pro белый
2 450₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB, USB Type-C
Цвет
черный
Количество USB
2
Максимальная сила тока, A
5
Мощность зарядки, Вт
65
Напряжение на выходе
240 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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2 900₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа