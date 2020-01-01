Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2P-L01 черный
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1 440 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- Type-C to Type-C, USB
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 4
- Максимальная сила тока, A
- 5
- Мощность зарядки, Вт
- 95
- Длина кабеля, м
- 1
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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