Сетевое ЗУ Samsung EP-T1510X черный
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Код товара: 170646
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
2 100₽
25
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Мощность зарядки, Вт
- 15
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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