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Сетевое ЗУ Samsung EP-T1510N белый

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Сетевое ЗУ Samsung EP-T1510N белый
Сетевое ЗУ Samsung EP-T1510N белый
Сетевое ЗУ Samsung EP-T1510N белый
Сетевое ЗУ Samsung EP-T1510N белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170628
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
нет отзывов
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1 590₽
19
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Цвет
белый
Количество USB
1
Максимальная сила тока, A
2
Мощность зарядки, Вт
15
Напряжение на выходе
9 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа