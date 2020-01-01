Сетевое ЗУ Deppa USB A + USB-C белый
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Код товара: 169950
Производитель: Deppa
Гарантия: 15 дн.
2 150₽
2 450₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB, USB Type-C
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 5
- Мощность зарядки, Вт
- 65
- Напряжение на выходе
- 5-20 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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