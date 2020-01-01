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Сетевое ЗУ Deppa USB-C, Power Delivery белый

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Сетевое ЗУ Deppa USB-C, Power Delivery белый
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Код товара: 169891
Производитель: Deppa
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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1 300₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Цвет
белый
Количество USB
1
Максимальная сила тока, A
3
Мощность зарядки, Вт
20
Дополнительная информация
Список совместимых устройств: Смартфоны Apple (быстрая зарядка) - iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, Phone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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1 300₽
15
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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