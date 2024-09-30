Автомобильное ЗУ Vespa USB, 2.4А кабель 8-pin черный
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Код товара: 159308
Производитель: Vespa
Гарантия: 15 дн.
900₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- нет
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