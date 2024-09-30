Автомобильное ЗУ Lyambda LMB-LS-A30 серый
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990₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB
- Цвет
- серый
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Мощность зарядки, Вт
- 30
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывы 1
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Б
Б
Борис
3 августа 2023
Достоинства
размер, мощность
Недостатки
нет
Комментарии
удобный маленький блочек. Может заряжать даже планшен
Б
Борис
3 августа 2023
Достоинства
размер, мощность
Недостатки
нет
Комментарии
удобный маленький блочек. Может заряжать даже планшен
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