Автомобильное ЗУ Deppa Prime Line белый
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500₽
6
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- Lightning
- Цвет
- белый
- Максимальная сила тока, A
- 2.1
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