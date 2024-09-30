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Сетевое ЗУ Aukey Dual-Port 65W PD USB-C+A Wall Charger with GaN Power Tech черный

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Сетевое ЗУ Aukey Dual-Port 65W PD USB-C+A Wall Charger with GaN Power Tech черный
Сетевое ЗУ Aukey Dual-Port 65W PD USB-C+A Wall Charger with GaN Power Tech черный
Сетевое ЗУ Aukey Dual-Port 65W PD USB-C+A Wall Charger with GaN Power Tech черный
Фото товара
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Код товара: 134070
Производитель: Aukey
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

2 790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B02 белый
Сетевое ЗУ Baseus CCGAN2L-B02 белый
2 950₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB, USB Type-C
Цвет
черный
Количество USB
2
Максимальная сила тока, A
3
Мощность зарядки, Вт
65
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
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2 790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа