Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
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Код товара: 130184
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
3 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- Беспроводная зарядка Qi
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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