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Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный

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Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger WCJ02ZM (GDS4127GL) черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 130184
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Сетевое ЗУ Native Union SMART CHARGER-DUAL синий
3 600₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Автомобильное ЗУ
Цвет
черный
Дополнительная информация
Беспроводная зарядка Qi
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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В избранное
3 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа