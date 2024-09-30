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Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger черный

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Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 130022
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес. от магазина
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger Music Player черный
990₽
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Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger Music Player черный
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Автомобильное ЗУ Baseus Grain белый
990₽
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Автомобильное ЗУ Baseus Grain белый
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Сетевое ЗУ Baseus Charging белый
990₽
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Сетевое ЗУ Baseus Charging белый
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Автомобильное ЗУ Baseus Grain Car Charger 3.1A dual-USB черный
990₽
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Автомобильное ЗУ Baseus Grain Car Charger 3.1A dual-USB черный
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Автомобильное ЗУ Baseus Circular Plastic черный
990₽
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Автомобильное ЗУ Baseus Circular Plastic черный
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Автомобильное ЗУ Baseus Square metal черный
990₽
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Автомобильное ЗУ Baseus Square metal черный
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Автомобильное ЗУ Deppa Ultra 2 USB черный
950₽
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Автомобильное ЗУ Deppa Ultra 2 USB черный
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Сетевое ЗУ Deppa Ultra 2 USB 3.4A черный
1 100₽
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Сетевое ЗУ Deppa Ultra 2 USB 3.4A черный
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Автомобильное ЗУ Deppa USB Quick Charge 3.0 черный
950₽
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Автомобильное ЗУ Deppa USB Quick Charge 3.0 черный
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Сетевое ЗУ Deppa USB Type-C, Power Delivery белый
1 100₽
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Сетевое ЗУ Deppa USB Type-C, Power Delivery белый
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Сетевое ЗУ Deppa Ultra 2 USB 2.4A черный
950₽
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Сетевое ЗУ Deppa Ultra 2 USB 2.4A черный
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Автомобильное ЗУ Deppa Ultra 2 USB 4,8А черный
1 160₽
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Автомобильное ЗУ Deppa Ultra 2 USB 4,8А черный
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990₽
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Автомобильное ЗУ Baseus Y type черный
Автомобильное ЗУ Baseus Y type черный
900₽
Характеристики
Тип зарядного устройства
Автомобильное ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB
Цвет
черный
Количество USB
2
Максимальная сила тока, A
3
Мощность зарядки, Вт
37
Напряжение на выходе
20 В
Дополнительная информация
световая индикация, система защиты от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от сверхтока, защита от электромагнитных помех, Quick Charge 3.0
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Айшат
4 сентября 2024
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Айшат
4 сентября 2024
Рекомендует этот товар
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990₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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