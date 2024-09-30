Сетевое ЗУ Breaking P-16 белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 128795
Производитель: Breaking
Гарантия: 12 мес.
700₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Deppa Ultra белый
750₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Deppa 1A черный
600₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Deppa черный
650₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Breaking P-12 белый
600₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA12EBEUGRU черный
800₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
СЗУ через USB 1A Original (White) коробка
800₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB, USB Type-C
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
- Мощность зарядки, Вт
- 12
- Напряжение на выходе
- 5 В
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Мадина
30 июля 2024
Есть быстрая зарядка ?
1
1 0
0
05.ru
01.08.2024 10:51:59
Добрый день! Нет
Ответить
0 0
М
Мадина
30 июля 2024
Есть быстрая зарядка ?
1
1
0