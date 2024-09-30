Сетевое ЗУ Deppa USB Type-C + 1USB QC 3.0, Power Delivery белый
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Код товара: 128790
Производитель: Deppa
Гарантия: 15 дн.
1 050₽
12
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB, USB Type-C
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Мощность зарядки, Вт
- 18
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Дополнительная информация
- Максимальная мощность 18Вт. Светодиодная индикация
- Быстрая зарядка
- есть
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