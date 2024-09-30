Сетевое ЗУ Aukey PA-Y12 черный
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Код товара: 128610
Производитель: Aukey
Гарантия: 15 дн.
2 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB, USB Type-C
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 3
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Дополнительная информация
- съемный кабель питания ЗУ
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
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