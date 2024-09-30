Сетевое ЗУ Vespa USB, 1А + дата-кабель Type-C, 1м черный
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Код товара: 122892
Производитель: Vespa
Гарантия: 15 дн.
550₽
6
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Мощность зарядки, Вт
- 5
- Длина кабеля, м
- 1
- Быстрая зарядка
- нет
- Защита от перегрева
- есть
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