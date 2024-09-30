Автомобильное ЗУ Deppa 1USB + 3USB, QC 3.0, 7A черный
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Код товара: 122614
Производитель: Deppa
Гарантия: 15 дн.
1 300₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 3
- Максимальная сила тока, A
- 7
- Мощность зарядки, Вт
- 35
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Напряжение на выходе
- 3.6-12 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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