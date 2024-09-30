Сетевое ЗУ Borofone BA36A High белый
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Код товара: 116221
Производитель: Borofone
Гарантия: 15 дн.
300₽
3
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- нет
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
- Дополнительная информация
- Зарядное устройство BA36A High speed QC3.0 EU
- Быстрая зарядка
- есть
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