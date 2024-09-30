Автомобильное ЗУ Xiaomi Wireless Car Charger 20W черный
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Код товара: 112456
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес. от магазина
3 590₽
43
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- нет
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Мощность зарядки, Вт
- 20
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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