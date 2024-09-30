Сетевое ЗУ Deppa Ultra 2 USB 3.4A черный
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Код товара: 112077
Производитель: Deppa
Гарантия: 15 дн.
1 100₽
13
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- нет
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3.4
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- нет
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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