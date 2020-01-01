Автомобильное ЗУ Deppa PD 18W, QC 3.0 белый
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Код товара: 112044
Производитель: Deppa
31 января
31 января
2 100₽
25
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- lightning, USB Type-C
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Защита от короткого замыкания
- есть
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