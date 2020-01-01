Автомобильное ЗУ Deppa Ultra 2 USB черный
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Код товара: 112042
Производитель: Deppa
мало
мало
950₽
11
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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