Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный
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25 января
25 января
1 200₽
14
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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