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Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный

Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный

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Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный
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Код товара: 112038
Производитель: Deppa
Промокод
25 января
25 января
1 200₽
14
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Характеристики
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Тип зарядного устройства
Автомобильное ЗУ
Цвет
черный
Количество USB
2
Максимальная сила тока, A
3
Напряжение на выходе
12 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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25 января
25 января
1 200₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа