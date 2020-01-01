АЗУ Deppa USB Type-C, Power Delivery, 18W (Черный)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 112036
Производитель: Deppa
мало
мало
1 050₽
1 100₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Дополнительная информация
- заряд аккумулятора от бортовой сети автомобиля
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Набор СЗУ и АЗУ Deppa черный
990₽
Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger серебристый
1 200₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger Music Player черный
990₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Deppa Ultra белый
850₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Baseus Y type черный
850₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Baseus Square metal черный
950₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.