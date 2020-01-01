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Кабели
Кабель Apple MX0K2ZM, A Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый

Кабель Apple MX0K2ZM, A Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый

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Кабель Apple MX0K2ZM, A Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый
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Код товара: 97432
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 950₽
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Характеристики
Тип разъема для зарядки
lightning
Длина, м
1
Цвет
белый
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В наличии
В наличии
1 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа