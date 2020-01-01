Кабель AUX Vespa (3,5x3,5) витой, 2м (Black)
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Код товара: 95811
Производитель: Vespa
В наличии
В наличии
350₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- Дата-кабель
- Длина, м
- 2
- Цвет
- черный
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