Кабель Samsung USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 94141
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
31 декабря
31 декабря
1 450₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Длина, м
- 1
- Цвет
- белый
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Дата-кабель USB-8-pin для Apple, MFI, 1.2м, белый, Deppa
1 400₽
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB-C-microUSB белый
1 450₽
Кабель Apple USB - Lightning (ME291ZM/A) 0.5 м
1 690₽
Кабель Baseus Magnet Type-C cable(Side insert) For Type-C 1.5M Red+Black
1 200₽
Кабель Anker powerline II USB-A to 3 in 1 charging cable Black
1 200₽
USB дата-кабель Deppa 8-pin для Apple Alum, MFI, 1,2м (Графит)
1 300₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.