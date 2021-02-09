Кабель Baseus C-shaped Light Intelligent power-off Cable Black
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Код товара: 93279
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
650₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- lightning
- Длина, м
- 1
- Цвет
- черный
Отзывы 1
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А
А
Артём
9 февраля 2021
Достоинства
Долговечный, приятный на ощупь
Недостатки
Нет недостатков
Комментарии
Покупал 5 го мая 2020 года и до сих пор пользуюсь!!! Рекомендую
М
М
Мусали Генжеханов
11 февраля 2021
(ﾉ´ヮ`)ﾉ*: ･ﾟ На рааадость, на долгую радость! Спасибо за отзыв!
0 0
А
Артём
9 февраля 2021
Достоинства
Долговечный, приятный на ощупь
Недостатки
Нет недостатков
Комментарии
Покупал 5 го мая 2020 года и до сих пор пользуюсь!!! Рекомендую
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