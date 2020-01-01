USB дата-кабель Vespa Type-C, 3А 1м, в нейлоновой оплетке (Red)
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Код товара: 92650
Производитель: Vespa
мало
мало
650₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Длина, м
- 1
- Цвет
- красный
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