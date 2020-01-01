Кабель Baseus Nimble Portable Cable For Apple 23CM Black
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Код товара: 92211
Производитель: Baseus
мало
мало
400₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- lightning
- Длина, м
- 0.23
- Цвет
- черный
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