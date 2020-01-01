Кабель Baseus C-shaped Light Intelligent power-off Cable USB For Type-C 3A 1M Black
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Код товара: 91902
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
900₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Длина, м
- 1
- Цвет
- черный
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