Кабель Baseus Horizontal Data Cable(With An Indicator Lamp)USB For iP 2.4A 1m Black
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Код товара: 91885
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
500₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- lightning
- Длина, м
- 1
- Цвет
- черный
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Марат
8 ноября 2022
Достоинства
Пользовался более 2х лет, считаю это хорошим показателем!
Комментарии
хороший кабель за свою цену
М
Марат
8 ноября 2022
Достоинства
Пользовался более 2х лет, считаю это хорошим показателем!
Комментарии
хороший кабель за свою цену
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