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Кабель Baseus Magnet Type-C cable(Side insert) For Type-C 1.5M Red+Black

Кабель Baseus Magnet Type-C cable(Side insert) For Type-C 1.5M Red+Black

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Кабель Baseus Magnet Type-C cable(Side insert) For Type-C 1.5M Red+Black
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Код товара: 91876
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
1 200₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Длина, м
1.5
Цвет
красный, черный
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31 декабря
31 декабря
1 200₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа