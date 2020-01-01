Кабель Baseus Magnet Type-C cable(Side insert) For Type-C 1.5M Red+Black
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Код товара: 91876
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
1 200₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Длина, м
- 1.5
- Цвет
- красный, черный
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