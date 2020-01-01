Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м
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Код товара: 74450
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
2 200₽
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Характеристики
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- Длина, м
- 2
- Цвет
- белый
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