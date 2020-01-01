Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034H) салатовый
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Код товара: 68855
31 декабря
31 декабря
250₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Длина, м
- 1
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