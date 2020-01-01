USB дата кабель Deppa 8-pin для Apple iPhone 5 2м (Black)
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Код товара: 46943
Производитель: Deppa
мало
мало
450₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Длина, м
- 2
- Цвет
- черный
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