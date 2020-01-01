USB дата кабель Deppa 8-pin для Apple iPhone 5 2м (White)
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Код товара: 46628
Производитель: Deppa
31 декабря
31 декабря
600₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Длина, м
- 2
- Цвет
- белый
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