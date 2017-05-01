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Кабель USB-A - LIGHTNING Native Union BELT CABLE 3 м, черный
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Код товара: 187409
Производитель: Native Union
Гарантия: 15 дн.
4 200₽
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB, Lightning
- Длина, м
- 3
- Цвет
- черный
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