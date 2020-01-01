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Кабель USB-C - Lightning Uniq Flex strain relief 0,3 м, красный

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Кабель USB-C - Lightning Uniq Flex strain relief 0,3 м, красный
нет отзывов
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Код товара: 176467
Производитель: Uniq
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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1 350₽
16
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В магазинах:
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В магазинах:
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Кабель Type-C to Type-C EnergEA FibraTough 1,5 м, черный
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Кабель USB-C - Lightning EnergEA FibraTough 1,5 м, красный
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Кабель USB - Lightning EnergEA Alutough Kevlar 1,5 м, красный
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Характеристики
Тип разъема для зарядки
Lightning, USB Type-C
Длина, м
0.3
Цвет
красный
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В магазинах:
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В магазинах:
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