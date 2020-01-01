Кабель USB-C - Lightning Uniq Flex strain relief 0,3 м, красный
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Код товара: 176467
Производитель: Uniq
Гарантия: 15 дн.
1 350₽
16
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- Lightning, USB Type-C
- Длина, м
- 0.3
- Цвет
- красный
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