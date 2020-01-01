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Кабель USB-C - Lightning ADAM elements PeAk II 2 м, черный

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Кабель USB-C - Lightning ADAM elements PeAk II 2 м, черный
Кабель USB-C - Lightning ADAM elements PeAk II 2 м, черный
Кабель USB-C - Lightning ADAM elements PeAk II 2 м, черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 169654
Производитель: ADAM elements
Гарантия: 15 дн.
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2 300₽
27
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Кабель USB-C - Lightning EnergEA FibraTough 3 м, черный
1 990₽
Характеристики
Тип разъема для зарядки
USB, Lightning, USB Type-C
Длина, м
2
Цвет
черный
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2 300₽
27
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа