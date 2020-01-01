Кабель USB-C - Lightning ADAM elements PeAk II 2 м, черный
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Код товара: 169654
Производитель: ADAM elements
Гарантия: 15 дн.
2 300₽
27
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB, Lightning, USB Type-C
- Длина, м
- 2
- Цвет
- черный
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